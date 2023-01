ue nuovi cuochi diplomati con Confcommercio. Grande successo per la prima edizione del corso di cucina di mare, tenuto dal docente Natale Simonetta, che si è svolto all’interno del ristorante “Il Piccolo Bistrot” a Porto Venere. Trentacinque ore, suddivise in cinque lezioni, dedicate ad appartenenti del settore che volevano avere una maggiore conoscenza nella cucina di mare. Il docente era lo chef di talento Natale Simonetta che conduce la brigata del Piccolo Bistrot unendo la conoscenza della materia ad un innato spirito di ricerca, improntato sui dettagli e sull’evoluzione della tradizione Ligure in chiave contemporanea. Tutto questo nel suggestivo paesaggio di Portovenere. “È stata la mia prima esperienza come insegnante. Avere degli allievi a cui passare la mia conoscenza è stato stimolante e divertente. Siamo partiti dalle disposizioni di base come la preparazione delle salse o la pulizia degli alimenti tipici liguri, i muscoli e le vongole, per poi preparare piatti più complessi: brodi di pesce, e primi piatti all’astice”, ha commentato lo chef Natale Simonetta I nuovi diplomati sono Andrea Greco e Andrea Bucelli. Chi fosse interessato all’iscrizione può contattare la signora Silvia D’Elia della segreteria della Confcommercio al numero (0187-5985101) oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@confcommerciolaspezia.it

L’articolo A lezione di cucina. Due nuovi cuochi con Confcommercio: Andrea Greco e Andrea Bucelli proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com