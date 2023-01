Agricoltura, via alle domande per l’iscrizione nell’elenco dei vigneti eroici e storici

I singoli produttori vitivinicoli liguri possono richiedere al Settore Ispettorato Agrario Regionale il riconoscimento e l’iscrizione nell’elenco regionale dei vigneti eroici e storici. Lo stabilisce la Giunta Regionale, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, aprendo la possibilità di presentare le domande tutti gli anni in tre diversi periodi (1 febbraio-1 marzo; 1 giugno-1 luglio; 1 ottobre -1 novembre) per efficientare al massimo il disbrigo delle pratiche.

“Sempre in un’ottica di semplificazione – spiega il vice presidente Alessandro Piana – è stato predisposto un elenco consultabile sul sito web regionale www.agriligurianet.it di oltre 28.000 particelle di vigneto, per una superficie totale di oltre 1.100 ettari, che potenzialmente possiedono i requisiti di idoneità a essere definiti vigneti eroici. L’iscrizione nell’elenco regionale dei vigneti eroici e storici oltre a conferire ufficialmente il riconoscimento istituzionale al genius loci da cui si originano vini particolari e di eccellenza, dà diritto ad una priorità di accesso ai finanziamenti previsti per il settore vitivinicolo”.

