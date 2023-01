Bourabia: “Dovevamo gestire meglio la gara, ora serve ritrovare punti”

Dopo il ko contro il Bologna, a parlare alle televisioni è Mehdi Bourabia, che prova a spiegare le ragioni della sconfitta delle Aquile: “Abbiamo avuto un po’ di difficoltà nella gestione della palla e l’abbiamo sentito sul campo. Abbiamo avuto difficoltà a ripartire e non è stato facile. Sappiamo che sarà un campionato ancora difficile, dobbiamo pensare a fare le nostre partite e poi vedremo la classifica. Dobbiamo concentrarci sulle prossime partite per prendere più punti possibili e tornare su ciò che sappiamo fare: lavorare insieme”.

Senza Nzola e diversi altri elementi importanti lo Spezia ha fatto fatica, ma in vista del Napoli la squadra cercherà di ritrovare quella forza dimostrata nelle scorse settimane: “Nzola ci aiuta molto quando è in campo, ma ora dobbiamo fare con quelli che abbiamo. Le assenze hanno pesato, avevamo qualcuno fuori e qualcosa ci è mancato, ma in generale dovevamo gestire meglio la gara. Oggi potevamo fare meglio. Dopo il primo gol dovevamo cambiare qualcosa per tornare al nostro livello e in partita, ma quel gol ha cambiato qualcosa. Abbiamo avuto la chance per pareggiare ma non ci siamo riusciti”, conclude il centrocampista marocchino.

