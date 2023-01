Chiavari: monsignor Isetti, domani i funerali in cattedrale

Da don Luca Sardella, Direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali e Portavoce della Diocesi

Si è spento nella notte monsignor Francesco Isetti, Canonico della Cattedrale di

Nostra Signora dell’Orto.

Nato a Chiavari il 13 febbraio 1936, era stato ordinato presbitero il 5 giugno 1960.

Attualmente era Direttore dell’Ufficio per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di

vita apostolica. Per molti anni è stato Direttore dell’Ufficio Liturgico, dell’Ufficio per

l’arte sacra e i beni culturali e Cerimoniere vescovile. Membro della Commissione

Liturgica della Cei, è stato docente di Teologia liturgica all’Istituto diocesano di Scienze

Religiose e insegnante di religione.

Il Rosario sarà pregato questa sera alle ore 19:00 in Cattedrale dove domattina,

sabato 28 gennaio, sarà celebrato il funerale alle 10:30. La Celebrazione sarà presieduta

dal Vescovo Devasini.

La salma di don Franco da questa mattina si trova nella Cappella maggiore del

Seminario diocesano.

