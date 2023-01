Confesercenti: «Occorre tavolo confronto su erosione e protezione delle coste»

Ventimiglia. «Le mareggiate di questi ultimi giorni evidenziano, ancora una volta purtroppo, l’estrema fragilità delle nostre coste: le imprese balneari stanno subendo danni ingenti, con ingressioni marine che hanno colpito le attività ed i centri abitati. Una situazione preoccupante che richiede un serio intervento da parte del Governo sull’erosione costiera, attraverso la costituzione di un tavolo nazionale di confronto con le associazioni del settore». Così Maurizio Rustignoli, presidente Fiba Confesercenti in una nota.

Proposta avanzata a livello locale da una delegazione di Confesercenti formata da Roberto Costato, presidente di Vallecrosia-Bordighera, e Sergio Scibilia, segretario provinciale al sindaco di Vallecrosia e vice presidente della provincia di Imperia . «Occorre – prosegue Scibilia – Una pianificazione di lungo periodo, basta con gli interventi tampone. Non si può fare balneazione, non si può fare turismo senza la messa in sicurezza delle spiagge e dei litorali, oltreché dei centri abitati, dei nostri territori».

» leggi tutto su www.riviera24.it