Geo Barents, tutto pronto alla Spezia per l’arrivo dei migranti. Giampedrone: “Accoglienza sarà regionale”

La Spezia. In vista dell’arrivo in porto di Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere che trasporta 237 migranti, arrivo previsto tra sabato e domenica, salvo complicazioni dovute alle condizioni meteo-marine, e dopo il sopralluogo effettuato a Calata Artom è stata definita l’organizzazione dell’accoglienza: verranno montate in tutto sei tende da campo, tre delle quali ospiteranno gli operatori sanitari dell’Asl (una per gli eventuali Covid positivi, una per gli adulti e una per i minori e le donne gravide). Nelle altre tende da campo verranno ospitati gli operatori della Croce rossa, quelli della Caritas per la distribuzione di vestiti e bevande calde e le donne e i bambini in attesa della registrazione da parte del personale della Questura.

