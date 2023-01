Giornata della memoria, Vallecrosia rende omaggio alle vittime dell’Olocausto

Vallecrosia. Dopo due anni di pandemia, Vallecrosia torna a celebrare pienamente la Giornata della memoria presso il cippo che ricorda il luogo in cui sorgeva l’ingresso dell’ex campo di concentramento di via San Rocco, istituto nel 1944 per ebrei e dissidenti/renitenti alla leva nella R.S.I.

«Siamo qui riuniti per celebrare oggi una giornata particolare che intende ricordare i milioni di persone sacrificate durante la Seconda Guerra Mondiale e che purtroppo non sono mai tornate a casa – ha dichiarato il colonnello degli alpini di Vallecrosia Riccardo Lanteri – . Il prossimo anno saranno 80 anni dalla costituzione di una palazzina, che sorgeva dove ci troviamo adesso e che adesso non esiste più, che era servita per tenere dei futuri sacrificati che avrebbero poi dovuto andare in Germania o in Polonia».

