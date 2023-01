Il prefetto: “Interno si farà carico di una grossa quota di minori non accompagnati”

“Il ministero dell’Interno si è fatto carico di una grossa quota di minori non accompagnati e le ricadute sul territorio saranno assolutamente gestibili”. Lo ha detto il prefetto Maria Luisa Inversini al termine del vertice in Prefettura in vista dell’arrivo della Geo Barents alla Spezia.

“Siamo tranquilli, per quanto si possa esserlo in queste circostanze- ha spiegato- L’organizzazione è stata messa a punto in tutti i suoi particolari. E’ chiaro che si tratta di un evento complesso perchè sono in gioco persone che per i motivi più diversi hanno lasciato il loro paese di origine e sono provate da un lungo viaggio. Noi li accoglieremo con l’umanità necessaria. E’ doveroso ringraziare tutta la macchina operativa che ci ha accompagnato passo dopo passo”.

