Il vice di Gotti: “Le assenze pesano, ma non facciamo drammi”

Causa un problema fisico che mister Gotti risolverà in settimana, in conferenza stampa a parlare è Fabrizio Lorieri, suo vice, che analizza il momento poco fortunato della squadra bianca: “Non è un momento positivo sotto l’aspetto degli infortuni”, spiega. “C’era chi era fuori, Nzola, Bastoni ed Ekdal, ora sommiamo quello che è successo durante la partita e non è un momento positivo. Reca non era stato bene ieri, Moutinho ha preso una botta alla caviglia, non sono infortuni muscolari ma che durante la partita capitano e in questo momento ne abbiamo un po’ più del dovuto”, racconta Lorieri, che si concentra poi sulla risposta data dalla squadra dopo l’altro ko della scorsa settimana, contro la Roma: “La partita è stata affrontata anche bene, non ci sono state occasioni particolari se non quelle due del Bologna. Dragowski ha fatto dei buoni interventi in un momento in cui abbiamo sofferto, ma la squadra stava tenendo abbastanza bene. Abbiamo avuto l’occasione di pareggiare con Gyasi, ma il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Nell’insieme la squadra ha affrontato la partita come doveva farlo, non abbiamo nulla da imputare a quanto fatto dai ragazzi in campo”.

La prossima settimana le Aquile ospiteranno il Napoli di Luciano Spalletti, capolista e dominatrice incontrata fin qui del campionato. E la squadra bianca è pronta al duello, nonostante l’assenza di Gyasi, ammonito questa sera e squalificato per la prossima giornata: “Lo Spezia fino ad ora ha fatto le sue partite mettendo in difficoltà le avversarie, specie in casa. Sarà così anche con il Napoli, ben sapendo che è un momento in cui l’assenza di Gyasi o di altri può pesare, ma sono convinto che potremo fare la nostra figura nonostante l’avversario, un Napoli che sta facendo grandi cose. È una partita che affronteremo con la giusta convinzione”, spiega Lorieri.

