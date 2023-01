La proposta della Lista Sansa: “Una figura di supporto alle donne nel momento del parto”

Genova. “Abbiamo depositato una mozione in Consiglio regionale per chiedere alla giunta di assicurare nei reparti maternità la presenza di una persona scelta dalla donna, per avere un supporto in un momento complesso quale è il parto, dalla fase precedente del travaglio fino ai primi giorni di vita del neonato”.

Così la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, che nel depositare la mozione insieme a Ferruccio Sansa e Roberto Centi annuncia anche l’apertura dei lavori per la stesura di un documento più ampio e condiviso sul tema.

