L’analisi di Bourabia: “Gestita male la palla e la pressione ricadeva sulla difesa”

“Abbiamo avuto qualche difficoltà a gestire la palla e questo ha pesato sulla partita. Penso sia stata la vera mancanza. Nzola ci aiuta in campo, ma ci sono altri giocatori e oggi potevamo fare meglio”. Questo il commento di Mehdi Bourabia al termine di Bologna-Spezia 2-0. “Le assenze pesano ovviamente, ma in generale potevamo fare meglio. Usiamo questi giorni al meglio per ricaricare le idee”.

“Dopo il primo gol abbiamo avuto subito l’occasione di pareggiarla e questo avrebbe potuto cambiare la partita – dice Bourabia -. Dobbiamo solo lavorare assieme e tornare a fare quello che abbiamo già fatto. Oggi non tenevamo la palla e quindi la pressione si spostava sulla nostra difesa molto velocemente”.

