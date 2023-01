L’odore di gas non molla a Migliarina, scattano i campionamenti di Arpal

Una soluzione che non si trova per l’odore di gas costante da quattro giorni a Migliarina, tra la zona di Largo Marcantone e Via Sarzana. La novità della giornata di oggi è il campionamento dell’aria condotto da Arpal. Per i risultati dell’analisi, ad ampio spettro, serviranno giorni per comprendere se questa “presenza” odorigena possa rappresentare un potenziale rischio per la salute.

In quel di Migliarina sono state giornate complesse. Le strumentazioni come cercafughe ed esplosimentro utilizzati da Vigili del Fuoco e Arpal hanno escluso, a più riprese, il pericolo di esplosività. Nella giornata di ieri i sondaggi hanno reso necessario la sospensione delle attività di una banca presente in zona, la chiusura della strada e i controlli casa per casa per escludere in via definitiva una qualunque perdita. Di fatto ancora non ci sono risposte e si attende il risultato della campionatura dell’aria spedita a Genova per le analisi.

