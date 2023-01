Mulattieri Valdimagra U17 in fuga, mentre la prima squadra s’allena in atteso del girone di ritorno

Scatto della Mulattieri Valdimagra in vetta al campionato regionale Under 17 di pallavolo maschile, nel pertinente girone, battuta infatti nello scontro al vertice l’ Admo Lavagna al tie-break. Un po’ di gloria anche per i giovanissimi, nel sodalizio di Santo Stefano Magra, a proposito questa la “rosa” agli ordini di mister Marco Sisti con Elia Botti “vice”: Garfagnini Mattia, Orlandi Matteo, Rogato Giovanni, Corallo Alex, Rossini Gabriel, Rossini Samuel, Fontona Cristian, Cariulo Francesco, Cariulo Leonardo, Ballerini Mattia, Alderete Andres e capitan Tieri Jacopo.

Per quanto concerne la Prima squadra intanto, a metà della sosta imposta alla Serie B nazionale dalla fine del girone di andata è stato sostenuto dalla Zephyr Mulattieri un allenamento congiunto, coi “cugini” della Nuova Pallavolo S. Giovanni La Spezia; finito 2-2 coi santostefanesi in vantaggio di due set e poi rimontati (26-24 / 25-22 / 19-25 / 18-25).

