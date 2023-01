Primarie PD, a Savona Elly Schlein: “Investire in istruzione, solo così il paese avrà un futuro”

Savona. “Oltre al paese vogliamo cambiare il partito, non credo nell’uomo o nella donna soli al comando, ma in una comunità che impara a ragionare insieme. Non possiamo più permetterci la conflittualità interne, perdiamo più energie così che a combattere le destre”. Lo ha detto Elly Schlein a Savona, candidata alle primarie del Partito Democratico.

Alla Sms Leginese presenti circa 250 persone, tra le quali il sindaco di Savona Marco Russo, il vicesindaco Elisa Di Padova, la segretaria regionale del Pd Valentina Ghio, il segretario Provinciale Emanuele Parrinello e il referente valbormidese Simone Ziglioli, il consigliere regionale Roberto Arboscello.

» leggi tutto su www.ivg.it