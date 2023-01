Rapallo: lunedì, prima edizione di “Shipping, Transport&Intermodal Forum”

Riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 30 gennaio dalle 9.00 -18.00 presso l’Hotel Excelsior Palace di Rapallo ospiterà la prima edizione di “Shipping, Transport&Intermodal Forum”, giornata dedicata a tutto il cluster di riferimento e alle Istituzioni nazionali e liguri per analizzare la situazione attuale del comparto, lo scenario geopolitico, la transizione ecologica in corso e le prospettive future del settore. Ad aprire la prima edizione del Forum, saranno il viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili l’onorevole Edoardo Rixi, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e il comandante generale della Guardia Costiera l’amm. Nicola Carlone. In collegamento il vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Matteo Salvini.

» leggi tutto su www.levantenews.it