Restyling Porto Vecchio, il Consiglio di Stato ferma il Tar. La soddisfazione di Sanremo On

Sanremo. «Esprimiamo la più forte soddisfazione per la decisione presa dal Consiglio di Stato e speriamo che anche la decisione nel merito sia favorevole al restyling del Porto Vecchio di Sanremo. E’ un’operazione che fin da subito abbiamo definito fondamentale per il rilancio economico della città, oltre a riequilibrare la realizzazione di The Mall in Valle Armea. Ora attendiamo, e solleciteremo, che si risolva anche la questione della vecchia stazione ferroviaria».

E’ il commento, a caldo, del presidente di Sanremo On Roberto Berio che esprime viva soddisfazione, a nome della rete di imprese matuziane che rappresenta, per la decisione del Consiglio di Stato di sospendere la sentenza del Tar Liguria, pubblicata lo scorso 19 dicembre, con cui la prima sezione del tribunale amministrativo regionale aveva annullato tutto gli atti relativi al progetto di restyling del Porto Vecchio.

» leggi tutto su www.riviera24.it