Ristoranti, bar, alimentari e negozi non alimentari: un regolamento per combattere la desertificazione invernale di Monterosso

Nel consiglio comunale di Monterosso si è discussa questa mattina la modifica del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico. Il Sindaco Emanuele Moggia ha aperto la discussione, introducendo l’argomento e sottolineando l’importanza di questa modifica per la comunità. Ha spiegato che l’obiettivo è quello di fornire un minimo di servizi a beneficio dei residenti, delle famiglie, dei singoli e degli anziani, e di evitare l’incremento dell’esodo verso altri paesi limitrofi. Il consigliere Pierluigi Chiassoni ha poi spiegato le modifiche apportate al regolamento in accordo con le associazioni di categoria. La prima modifica sostanziale riguarda gli esercizi commerciali non alimentari, che verranno esentati dall’utilizzo del suolo pubblico durante il periodo invernale, a condizione che si impegnino a tenere aperti almeno 30 giorni. Inoltre, sono state escluse dal regolamento originale categorie alimentari con una forte stagionalità, come ad esempio gelaterie e focaccerie.

L’amministrazione ha stabilito che in paese e a Fegina durante il periodo invernale deve essere garantita l’apertura di almeno due ristoranti, due bar con orario regolare, un bar con orario notturno dalle 17 alle 23, una pizzeria e due negozi di alimentari. Il consigliere ha poi spiegato che è stato perfezionato il sistema di regime concordato con gli esercenti riguardo alle aperture e chiusure, in modo che rimangano aperti almeno 60 giorni durante il periodo dal 5 novembre al 4 marzo. Tuttavia, le categorie interessate possono proporre al comune un calendario concordato tra di loro e in questo modo alcuni esercenti possono non tenere aperto del tutto. In questo caso, la concessione per l’utilizzo del suolo pubblico sarà data solo dal mese di marzo a novembre.

