Road Zipper in arrivo sulle autostrade liguri: “Serve per riconfigurare i cantieri in base al traffico”

Genova. È attivo in via sperimentale sulla rete ligure di Autostrade per l’Italia il Road Zipper System, sistema progettato per minimizzare l’impatto dei lavori sulla circolazione, riducendone potenzialmente la durata e assicurando un significativo incremento di sicurezza sia per il personale che opera nei cantieri sia per gli utenti in transito.

La tecnologia Road Zipper permette infatti di movimentare una barriera fisica di separazione posta tra due flussi di traffico contrapposti mediante uno specifico macchinario che non richiede l’impiego di personale su strada operando in continuità senza la necessità di operare chiusure di carreggiata.

