Scuola, il senatore ligure Pirondini (M5S): “Asili musicali in tutta Italia, depositato disegno di legge”

Liguria. “Genova è stata la prima grande città italiana ad avere degli asili comunali a orientamento musicale e il merito di aver fatto approvare l’iter in Comune è stato del MoVimento 5 Stelle nella scorsa legislatura. Quell’esperienza, ora, la portiamo in Parlamento: abbiamo infatti depositato una proposta di legge per la creazione di scuole d’infanzia ‘musicali’”. Così, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione cultura al senato Luca Pirondini, primo firmatario della proposta, che poi aggiunge: “è il mio primo Ddl in questa XIX Legislatura e con orgoglio lo ricordo proprio oggi, nel giorno della prima dell’opera “Un ballo in maschera”, in calendario questa sera al Carlo Felice”.

“Il nostro obiettivo è quello di rendere gradualmente strutturale la presenza sul territorio italiano, ovviamente con un avvio in via sperimentale e limitatamente ad alcune istituzioni scolastiche per i primi 3 anni, di asili musicali all’interno del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a 6 anni”.

