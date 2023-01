Soddisfazione per la lunigianese Mga: si aggiudica appalto Anas da 14 milioni

La Lunigiana continua a dare soddisfazioni al territorio provinciale e non solo, e questo nonostante i “maltrattamenti” subiti proprio sul piano dei trasporti. E proprio sul piano dei trasporti la Lunigiana si prende la rivincita. E’ notizia infatti di queste ore della commessa da 14milioni di euro che ReWay Group si è portata a casa per il risanamento di gallerie in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Come sappiano dire ReWay Group significa dire M.G.A. (Manutenzioni Generali Autostrade) e Soteco e TLS (Tecnologie Lavori Stradali). M.G.A. e Soteco, sono due aziende lunigianesi facenti capo, assieme alla laziale TLS, alla capogruppo controllata dalla famiglia Luccini, che invece ha sede a Milano. Con sede a Licciana Nardi, M.G.A è nata nel 1996 tra i leader nella ristrutturazione di gallerie, conta 300 addetti e un fatturato da oltre 50 milioni. Soteco invece ha sede ad Aulla e prende vita nel 2014 nel settore dei risanamenti in galleria e installazione di barriere acustiche, conta un centinaio di dipendenti e un fatturato che si aggira sui 14 milioni. Proprio l’anno scorso nasceva Reway Group, con sede operativa a Licciana Nardi e con il compito di dare alle società controllate MGA (55%), Soteco (80%) e TLS (70%) un assetto societario e manageriale unitario. I numeri del colosso sono impressionanti con ricavi delle società controllate complessivamente più che quadruplicati negli ultimi quattro anni e mezzi all’avanguardia. Parliamo di circa 200 mezzi operativi, tra tir, mezzi da movimento terra e macchinari speciali, tra i quali pompe per idro-demolizione con relativi robot per ripristino del calcestruzzo di gallerie e solette, frese per gallerie di cui una automatizzata (unica in Italia), macchine per micropali e centraline computerizzate per sollevamento viadotti. Oggi Reway Group, il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali.

Ed è la controllata Mga, specializzata nelle ristrutturazioni e ripristini di gallerie, ponti e viadotti autostradali, che ha vinto la gara indetta da Anas relativa all’accordo quadro del lotto 2 per lavori di manutenzione straordinaria per risanamenti strutturali delle gallerie situate in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. I lavori, saranno della durata di 48 mesi e vedranno l’impiego di circa 50 addetti e la propria flotta di mezzi e attrezzature tecnologicamente avanzati.

