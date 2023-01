Sospetto stiramento per Kovalenko, esami per Moutinho, Gotti potrebbe operarsi

Lo Spezia torna da Bologna aggiungendo materiale di lavoro allo staff medico. In ordine di gravità, l’infortunio più serio sembra riguardare Kovalenko, per i quali si teme uno stiramento ad un muscolo della coscia destra. Ha avvertito un dolore allungandosi per recuperare un pallone. Farà esami specifici, così come Moutinho, per il quale tuttavia dovrebbe trattarsi solo di una forte contusione. E’ stato in pratica ammaccato dai tacchetti di Zirkzee in ricaduta dopo un contrasto aereo.

Per quanto riguarda Reca, ha giocato con l’influenza che lo aveva debilitato nei giorni precedenti e ha chiesto il cambio a fine primo tempo. Il più vicino al rientro è Ekdal, che dovrebbe essere tra i convocati per la partita contro il Napoli. Nzola invece lavora in ottica Empoli, ma potrebbe andare in panchina contro i partenopei. Lo Spezia avrà due giorni di riposo e riprenderà lunedì.

