Thiago esulta da ex: “Vittoria meritata. Non ho meriti su Kiwior, gli ho dato un’opportunità”

Prima da ex vincente per Thiago Motta, che con il suo Bologna batte 2-0 lo Spezia ed esulta in conferenza stampa: “Contro la Cremonese abbiamo fatto bene e abbiamo meritato di vincere. Se segniamo vinciamo e parliamo di una bella prestazione anche lì. Stasera è stata una partita difficile, nel primo tempo non era facile entrare dentro al campo, siamo stati bravi a sbloccare la partita e con il secondo gol l’abbiamo chiusa, a differenza di quanto visto con la Cremonese. La vittoria è giusta e sono tre punti che hanno il solito valore di una vittoria. Ora pensiamo già alla prossima partita, difficile come tutte quelle che abbiamo affrontato”.

