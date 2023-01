A Carcare la Croce Bianca inaugura la nuova ambulanza in memoria di Laura Ricchebuono

Carcare. La Croce Bianca di Carcare da oggi ha un’ambulanza in più, portando il suo parco mezzi a otto unità operative. Questo pomeriggio è stata inaugurata la nuova Orion Maxima 4×4, donata dai coniugi Silvano e Clotilde Ricchebuono in memoria della figlia Laura, scomparsa negli anni Ottanta in età adolescenziale dopo aver combattuto con una malattia che non le ha lasciato scampo.

Per volere della famiglia la cerimonia di oggi ha avuto un profilo sobrio, ma la pubblica assistenza carcarese ha festeggiato con gratitudine e commozione l’arrivo della nuova ambulanza, di nuovissima generazione, dotata di un piano ammortizzato per il trasporto di pazienti politraumatizzati, una piastra idonea al fissaggio di elettromedicali, e una placca per il monitor utilizzato dai sanitari dell’automedica.

