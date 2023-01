A Sanremo la proiezione di “Invisibili”, il docufilm sugli affetti avversi dei vaccini

Sanremo. Domani, domenica 29 gennaio, a partire dalle 17 nella sala della Federazione Operaia Sanremese, verrà proiettato il docufilm “Invisibili“, la pellicola sugli affetti avversi dei vaccini.

Il collettivo Pecora Nera, partito AISP (Ancora Italia Sovrana e Popolare) e il direttivo CNL (Comitato di Liberazione Popolare) spiegano: «Troverete, a disposizione per il dibattito, avvocati, medici e persone colpite da effetti avversi, un tentativo concreto di dare forma ad una verità per troppo tempo nascosta – Aggiunge Diego Costacurta – Sono state invitate tutte le autorità, ma abbiamo ricevuto solo una risposta burocratica di non partecipazione da parte della Procura della Repubblica, e questo è un vero peccato perché, davanti ad elementi probatori inconfutabili, l’esercizio dell’azione penale potrebbe diventare obbligatorio – Aggiunge Costacurta– Nulla ci è giunto dalle altre autorità, Questore, dirigente Asl e Sindaco. Si auspica che quest’ultimo partecipi per comprendere, in una forma diretta, quale spettacolo indecoroso si è consumato sul palco del Festival 2022 con Fiorello»

