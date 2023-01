Atalanta-Sampdoria: una rosa che consente di tenere in panchina Zapata e Muriel ha fatto la differenza

Bergamo. Un ottimo primo tempo non basta alla Samp per arrivare all’intervallo nemmeno in parità, perché nel gioco dei calcio, quello che conta è buttare la palla dentro alla porta e se quando hai le occasioni, non ne sei capace, alla fine gli altri ti puniscono e così è avvenuto poco prima che si arrivasse al duplice fischio dell’arbitro (che non ha fatto nulla di eclatante ai danni dei blucerchiati, ma che personalmente non è piaciuto in tante piccole situazioni dubbie, non influenti, ma che alla lunga disturbano).

Due importanti parate di Musso nella stessa azione (prima con le mani, su tiro a giro di Gabbiadini e poi di piedi sulla ribattuta di Augello) hanno impedito ai blucerchiati di passare subito in vantaggio, mentre più tardi, dopo una ribattuta alla disperata di un difensore su tiro quasi a botta sicura di Lammers, la palla goal più bella, la ha avuta Leris, ma la palla la ha alzata, seppur di poco sopra la traversa.

