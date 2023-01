Genova. Grave incidente in via Marconi a Tiglieto, in alta Valle Orba, alle spalle di Genova, dove un’auto è caduta in burrone. Si è verificato intorno alle 14 di oggi, 28 gennaio.

Sul posto automedica del 118, carabinieri, vigili del fuoco e elicottero Drago.

