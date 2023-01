Bologna. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto in trasferta sulla De Akker Team, nella piscina Longo di Bologna, aggiudicandosi così i tre punti nell’incontro valevole per la prima giornata di ritorno della regular season del campionato di Serie A1.

Il risultato finale in favore dei biancorossi allenati da Alberto Angelini è stato di 9 a 14, in una partita che ha visto i savonesi sempre in vantaggio e con il pieno controllo della gara dall’inizio alla fine.

