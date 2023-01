Calcio, campioni in erba domenica 29 gennaio al campo sportivo di Badalucco

Badalucco. Sotto la guida del preparatore tecnico Samuele Perotti, questa mattina i pulcini dell’Asd Badalucco 2009 hanno fatto l’ultimo allenamento in vista della partita di domani. Domenica infatti, alle 15,30, al campo sportivo comunale di Badalucco, affronteranno i coetanei del Riva Ligure. L’incontro è valido per il campionato CSI, giunto al suo quarto appuntamento.

Scenderanno in campo bambini tra i 5 e gli 8 anni, che fanno parte del primo vivaio delle due squadre. I piccoli disputeranno una

partita che si articolerà in tre tempi da venti minuti ciascuno. Una curiosità è che non ci sarà in campo nessun arbitro. I bambini, in questa categoria, devono dimostrare di saper applicare da soli le regole del calcio, con competenza ed onestà. E il senso di giustizia che hanno gli umani a questa età, non provoca mai il ricorso a terzi. In campo inoltre ci sarà un’ampia rotazione di giocatori. Tutti i ruoli, con l’esclusione dei portieri saranno interscambiabili.

