Seconda trasferta consecutiva per la Cestistica, che domenica alle ore 18 sarà ospite di Selargius. Dopo il fragoroso successo a Battipaglia, le bianconere cercheranno di ripetersi in terra sarda, anche se non sarà affatto semplice riuscirci. Il Techfind San Salvatore è in zona playoff, settimo con 18 punti, reduce dalla sconfitta a Matelica, ma con uno score di quattro vittorie nelle ultime cinque partite giocate, con due successi prestigiosi ottenuti contro Firenze ed Empoli. Nello scontro d’andata furono le spezzine a spuntarla 63-49. A livello statistico, Selargius ha quattro giocatrici in doppia cifra di media: a guidare il quartetto c’è Sofia Aispurua con 12 punti netti, seguita da Silvia Ceccarelli con 10,5, poi Zala Srot con 10,1 e Agata Makurat con 10, quest’ultima però con sole 8 partite disputate, essendo subentrata a stagione in corso. Menzion d’onore per Marta Granzotto, tra l’altro ex-bianconera, con 9,6. La miglior rimbalzista è Srot, con 8,4 palloni catturati in media sotto canestro. Poi c’è Aispurua con 7,4. La direzione di gara è stata affidata a Claudio Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (MI) e Giada Maino di Milano. I tifosi spezzini potranno seguire la partita tramite lo streaming che verrà effettuato sulla pagina Facebook del Basket San Salvatore.

L’articolo Cestistica spezzina in Sardegna dopo il successo a Battipaglia proviene da Citta della Spezia.

