Da Mirna Brignole, Centro di Cultura Agave

Il Centro di Cultura “L‘Agave”, in occasione del Giorno della Memoria, propone alcune letture domenica 29 gennaio 2023 alle ore 17:00 nell’ex chiesa dei Filippini (g.c.) in Via G. Raggio 8 a Chiavari.



L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria (Primo Levi)

