Genoa, Gilardino: “Vincere sarebbe stato la ciliegina sulla torta, ci teniamo il punto del secondo posto”

Genova. Una partita molto tattica, in cui il Genoa è riuscito comunque a mantenere la porta inviolata, ma a non pungere a sufficienza. Gilardino si aspettava un match del genere, in sala stampa si dice dispiaciuto per non aver dato la gioia dei tre punti al pubblico, accorso numeroso allo stadio. Oltre 29 mila gli spettatori, con un contributo importante da parte dei tifosi del Pisa, presenti in massa anche nella Sud.

“Uno spettacolo vissuto con rispetto ed educazione come dovrebbe essere sempre. Mi dispiace, c’è un po’ di amarezza per non aver ottenuto il bottino pieno – dice Gilardino – ma mi sono complimentato coi miei giocatori per l’approccio. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Intanto ci portiamo a casa questo punto che vale il secondo posto da soli”.

» leggi tutto su www.genova24.it