Geo Barents ha attraccato, equipaggio e comandante verranno ascoltati dalle forze dell’ordine

Alle 15.03 Geo Barents la nave di Medici senza frontiere ha attraccato in Calata Artom alla Spezia. In seguito il comandante e l’equipaggio verranno ascoltati dalle forze dell’ordine. Nelle primissime fasi la sanità marittima salirà a bordo della nave accompagnati da mediatori e operatori delle forze dell’ordine. Saranno fatti scendere prima i vulnerabili (minori non accompagnati, donne con bambini) e le persone che necessitano di particolare assistenza sanitaria. Tutti saranno sottoposti a tampone Covid sottobordo da un medico della Polizia di Stato.

La Geo Barents è la prima nave che approda in un porto dopo l’uscita del decreto “Piantedosi”, che prevede una multa dai 10 ai 50mila euro.

