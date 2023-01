La Spezia. È stata una bimba, infagottata in un capottino giallo e aggrappata alle braccia della mamma, a rompere il profondo silenzio che oggi pomeriggio ha avvolto il porto di La Spezia – durante l’attracco della nave Geo Barents. E lo ha fatto con un piccolo ma acuto grido di gioia.

Il sorriso della bimba ha commosso tutti i soccorritori presenti sulla banchina, intenti a gestire le operazioni sbarco, che non hanno potuto far altro che lasciarsi andare in caloroso applauso.

