Geo Barents, una giornata complessa e un’immagine di speranza

Il grido di gioia di una bimba arrivata da una terra lontana accompagnata da un’operatrice poco dopo essere scesa da Geo Barents è l’immagine simbolo di questa lunga giornata. La piccola aveva il passo incerto per la discesa, un po’ ripida, circondata dagli adulti avvolti dalle tute bianche. Questo è solo una minima parte del capitolo spezzino della Geo Barents, la nave Ong di Medici senza frontiere, che quest’oggi ha attraccato in Calata Artom alla Spezia. Tra le tante storie che hanno navigato per il Mediterraneo e hanno visto la terraferma dopo giorni c’è anche la storia di questa bimba. Lei era salita durante il secondo soccorso in mare, era disperata, piangeva stremata e stanca da un viaggio infinito. Fatti i primi controlli è potuta scendere ed è scoppiata in un grido gioioso. Davanti a tanta gioia e tenerezza anche i cuoi più duri si sono sciolti e al suo arrivo l’ha accolta anche un grande abbraccio. Da Medici senza frontiere raccontano: “E’ stato un momento davvero toccante“.

A bordo di Geo Barents hanno viaggiato 237 anime. “Sono soprattutto i bambini che troviamo in mare” così, verso le 17.30, Juan Matias Gil, capomissione accompagnato da Riccardo Gatti, responsabile dei soccorsi che era a bordo durante la missione di Medici senza frontiere hanno precisato, in merito alla rotta e ai soccorsi: “Siamo tornati indietro perché si sono presentate altre situazioni di emergenza, noi abbiamo l’obbligo di intervenire, altrimenti saremmo stati accusati di omissione di soccorso”. In merito al decreto Piantedosi dalla Geo Barents hanno precisato: “Il decreto non vieta il soccorso. In una situazione di pericolo in mare tutti i capitani hanno l’obbligo di farlo, esattamente ciò che abbiamo fatto noi. Non pensiamo di incorrere alla sanzione o al blocco della nave perché non abbiamo contraddetto ciò che dice il soccorso. Il nostro compito è salvare vite e siamo a coprire un vuoto. Possiamo tirare un sospiro di sollievo (hanno detto in merito ai passeggeri, NdR), ora tutti possono essere presi in carico e le operazioni stanno proseguendo bene. Alcune persone anche se le loro condizioni non sono urgenti devono ricevere cure ospedaliere. Finito questo soccorso saremo costretti a ripartire perché le persone continuano a intraprendere questi viaggi pericolosi in mare”.

