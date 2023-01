Il benvenuto a Geo Barents e i suoi passeggeri, l’accoglienza da Largo Fiorillo e Molo Italia

Pd, Pci, Articolo 1, Rifondazione comunista, LeAli a Spezia/Lista Sansa, Orizzonte Spezia, Avanti Insieme + Europa, Cgil, Arci, Circolo operaio, Anpi, Buon Mercato, Libera hanno partecipato al primo presidio organizzato per l’accoglienza della nave Geo Barents. Il gruppo composto da un centinaio di persone ha raggiunto il Molo Italia mostrando lo striscione “Welcome refugees”. Tra i tanti messaggi esposti: “Io accolgo perché non ho paura”, “Prima le persone poi le frontiere”, “Accolgo perché non posso chiudere gli occhi”.

Per lunedì 30 gennaio è stato organizzato un secondo presidio alle ore 11:00, sotto la Prefettura, per protestare contro il Decreto Piantedosi. “Un decreto – affermano i promotori del presidio – volto a colpire le Ong che andrebbero invece ringraziate per la loro azione meritoria di salvataggio delle vite umane”.

