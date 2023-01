Inaugurazione anno giudiziario: a Savona aumentano i casi d’indebita percezione del RdC. Numerosi sequestri di droga in porto a Vado

Liguria. Si è tenuta questa mattina, a Genova, la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Nell’occasione, il procuratore generale presso la Corte d’Appello Roberto Aniello ha presentato la consueta relazione che riepiloga il lavoro svolto nell’ultimo anno dalla magistratura ligure e le “prospettive” per i dodici mesi a venire.

In apertura, Aniello ha sottolineato come gli uffici requirenti di tutte le Procure debbano fare i conti con una “notevolissima carenza di personale amministrativo”. Per quanto riguarda Savona, la scopertura è pari al 40 per cento del fabbisogno.

