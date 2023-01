Genova. Atti persecutori e estorsione, sono questi i reati per cui un 31enne è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia di Stato.

Come riportato in una nota diffusa dagli agenti, l’uomo si sarebbe presentato sotto casa della ex fidanzata per chiederle dei soldi. Lei si è rifiutata e così lui l’ha minacciata facendole capire che avrebbe rivolto le sue attenzioni anche ai suoi figli.

