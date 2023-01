Passaporti, Pastorino: “Tempi di attesa troppo lunghi, presenterò un’interrogazione al ministro”

Liguria. “Con la Brexit e la fine delle restrizioni imposte per il Covid è emerso un problema per gli italiani che devono spostarsi all’estero, per turismo o anche per recarsi a trovare dei familiari che non vivono in Italia. I tempi di attesa per avere i nuovi passaporti, o per ottenere il rinnovo, si sono allungati in maniera spropositata” afferma il deputato ligure Luca Pastorino, iscritto al gruppo Misto.

E prosegue: “In particolare, ora, per raggiungere la Gran Bretagna occorre il passaporto: un fatto che spiega in gran parte il boom di richieste, a cui non viene data risposta. A questo, appunto, si somma la voglia di viaggiare dopo le ondate di pandemia. Presenterò, quindi, un’interrogazione al ministro competente in materia”.

