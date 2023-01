Prela, caminetto incendia tetto di una palazzina

Prelà. Momenti di panico, oggi pomeriggio intorno alle 15, per gli abitanti di una palazzina a due piani sita nella frazione di Tavole in via Revelli. La canna fumaria di un caminetto si è incendiata, coinvolgendo con le fiamme dei travetti del tetto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal Comando provinciale di Imperia, che nel giro di breve hanno avuto ragione del rogo. Chi era nell’edificio lo ha subito abbandonato e nessuno ha avuto bisogno delle cure mediche. Presenti sul luogo del sinistro anche i carabinieri della Stazione di Dolcedo.

