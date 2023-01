Recco: “Senza respiro”, il docufilm sul crollo del Ponte Morandi in Sala Polivalente

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Alle 11.36 del 14 agosto 2018 il ponte Morandi, viadotto sul torrente Polcevera, a Genova, crolla. Il cedimento del tratto di 200 metri porta via auto e mezzi di trasporto e la vita di 43 persone. Appena 19 minuti dopo Franco Nativo, è già sul posto, documentando l’immane tragedia. “Senza Respiro”, il docufilm che sarà proiettato in Sala Polivalente venerdì 3 febbraio, per la regia appunto di Franco Nativo, racconta il crollo del viadotto con immagini girate nei momenti immediatamente successivi al crollo, con la volontà di non dimenticare questa ferita che ha sconvolto la città.

