Riva Ligure, “Tutti al Centro” dal 31 gennaio un servizio di trasporto gratuito dedicato agli anziani

Riva Ligure. Martedì 31 gennaio 2023 prenderà il via a Riva Ligure “Tutti al Centro” un servizio di trasporto gratuito dedicato agli anziani. L’iniziativa, voluta dalla Civica Amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Giuffra, nasce con l’obiettivo di agevolare lo spostamento di coloro che abitano nelle aree periferiche e desiderano raggiungere il centro di Riva Ligure.

Il servizio, avviato in via sperimentale fino alla prima decade di giugno, con capolinea in piazza Ughetto, si articolerà nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì (alle ore 15:10 ed alle ore 18:10) e venerdì anche al mattino (prima corsa alle 9:30 ed a seguire alle 10:30, alle 11:30 con ultima corsa alle 12:30). Il pullmino di otto posti, messo a disposizione dal Comune di Santo Stefano al Mare, grazie alla proficua collaborazione tra i Sindaci delle due municipalità, effettuerà il seguente itinerario:

