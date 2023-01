Salernitana espugna Lecce e sale a 21 punti

Ritorno alla vittoria per la Salernitana che ieri sera, nel secondo anticipo della ventesima giornata, si è imposta 2-1 al Via del Mare di Lecce. Subito in vantaggio con Dia la squadra di Nicola ha raddoppiato con Vilhena prima della rete dei salentini di Strefezza. Con questi tre punti i granata sono saliti a quota 21 scavalcando proprio il Lecce e lo Spezia. Oggi alle 15.00 la Serie A riparte con Empoli-Torino.

