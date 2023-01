Savona, la provocazione della minoranza: “Corso Italia deserto, portiamo tavoli e sedie e andiamo a giocare a carte”

Savona. Tavoli, sedie, un mazzo di carte, qualche bibita. E ovviamente la compagnia di tanti amici. È questa l’idea lanciata sui social dal consigliere di minoranza Fabio Orsi e subito accolta dal collega Maurizio Scaramuzza per ravvivare il tratto di corso Italia da martedì chiuso al traffico e diventato – dicono – “un mortorio”.

Per dimostrarlo, i due consiglieri hanno pubblicato su Facebook una foto che mostra la via deserta. “Sergio Leone avrebbe potuto usarla come location per i film western – scrive Scaramuzza – mancano solo le balle di fieno che rotolano”. Al post risponde Orsi lanciando l’iniziativa: “Ieri ne parlavo con un amico comune al supermercato. Se la settimana prossima prosegue questo andazzo, prendiamo una ventina di amici, 4 tavoli da campeggio con sedie, 4 mazzi di carte e un po’ di birre e coca cola. Ci piazziamo in mezzo e ravviviamo la via”. L’idea piace a Scaramuzza che, con un altro post, invita la cittadinanza a partecipare.

