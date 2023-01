Savona, un medico: “Pedonalizzazione un disagio, ho rischiato di non arrivare in tempo in ospedale”

Savona. “Per riuscire ad attraversare piazza Mameli e raggiungere in tempo l’ospedale San Paolo, ho dovuto attraversare la zona chiusa al transito delle auto. Così è un disagio”. E’ la testimonianza di un medico in servizio presso il nosocomio savonese che martedì pomeriggio, poco dopo le 18, è stata chiamata dalla collega, durante la reperibilità, per intervenire in un cesareo urgente.

Il medico che racconta l’episodio punta il dito contro la pedonalizzazione di corso Italia, chiusa da martedì al traffico, nel tratto compreso tra via Paleocapa e via dei Vegerio (lasciando libero il passaggio da via Battisti e via Pertinace).

