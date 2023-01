Shomurodov saluta Trigoria e viaggia verso lo Spezia: domani le visite

E dunque sarà Eldor Shomurodov l’ultimo colpo del mercato dello Spezia, che completa così la sessione con il tanto agognato attaccante per cui la ricerca era partita già diversi mesi fa. Uzbeko, il primo della storia dello Spezia, Shomurodov ha già salutato i compagni a Trigoria e non partirà per la partita di domani contro la Lazio, ma viaggerà già in giornata verso il Golfo dei Poeti, per svolgere poi domani le visite mediche con il club bianco. Sarà prestito secco, per una cifra di poco superiore al milione di euro, e una ‘promessa’ non scritta tra le società, che in estate potranno sedersi al tavolo e ridiscutere l’operazione e il possibile arrivo a titolo definitivo del giocatore in Liguria.

Acquistato nell’estate 2021 dalla Roma per una cifra enorme, quasi venti milioni di euro, Shomurodov era arrivato in Italia un anno prima, al Genoa, pescato in Russia dal direttore sportivo Daniele Faggiano, che lo strappò al Rostov per una manciata di milioni. Sotto la lanterna l’esplosione in poco tempo: otto gol in trentuno presenze e un ruolo da protagonista nella salvezza dei rossoblù, compreso un gol allo Spezia, nel derby di fine stagione nell’anno di Vincenzo Italiano in panchina. Attaccante molto dinamico e piuttosto completo, Eldor può giocare sia come prima che come seconda punta e nello Spezia potrà svolgere un ruolo importante, giocando sia al posto di Nzola che al suo fianco, viste le caratteristiche. Molto veloce, Shomurodov ha dimostrato di poter essere letale negli spazi e lanciato in profondità, con un buon senso del gol davanti alla porta.

