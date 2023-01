Sanremo. Proseguono le prove all’Ariston in vista del Festival di Sanremo, in partenza il prossimo 7 febbraio. Da giorni la Città dei Fiori è invasa dai protagonisti della 73° edizioni della kermesse canora che non si risparmiano davanti a fan e fotografi.

Nella giornata di oggi sono stati avvistati in piazza Bresca, a pranzo come molti artisti durante il periodo festivaliero alla “Pignese” , Elodie, in gara con il brano “Due“, e Sangiovanni.

