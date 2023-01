Agricoltura sociale, due i progetti di Asl1 e dell’Istituto Regionale per la Floricoltura: «Inclusione delle persone più fragili nel mondo del lavoro»

Sanremo- Ventimiglia. Aiutare le persone fragili ad inserirsi nel mondo del lavoro agricolo. Questo l’obiettivo principale dei due progetti di agricoltura sociale Via dei campi ( VIDA) e Coltiviamo Fasce Trascurate nel Ponente Ligure (FA.TRA.L.) di cui sono capofila Asl1 per quanto riguarda il primo e l’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF) per il secondo, sono stati approvati nell’ambito del PSR 2014-2020 (Piano Sviluppo Rurale) di Regione Liguria. Dall’entroterra di Cervo fino a quello di Ventimiglia molte sono le aziende sociali che hanno aderito ai due progetti.

Il primo progetto denominato “Via dei Campi” prevede l’affidamento di anziani in condizioni di cronicità, affidi educativi minori, con lieve disabilità, laboratori protetti, rivolti ad utenza disabile in un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni, Pet Therapy con asini ed alpaca ed infine agriturismo e fattorie didattiche. Il secondo progetto, “Coltiviamo fasce trascurate nel Ponente Ligure (FA.TRA.L.) mira ad incrementare, le attività agricole connesse all’inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati con lieve disabilità psico-fisica e/o con difficoltà ad inserirsi e reinserirsi nel flusso lavorativo. Il progetto inoltre, si focalizza su due importanti punti: il primo che mira a coniugare all’Agricoltura Sociale anche il ripristino di forme di agricoltura tradizionale perdute, limitando la minaccia di dissesto idrogeologico che caratterizza i terreni lasciati incolti; il secondo obiettivo è quello di creare fra le aziende aderenti al progetto una rete che consenta di realizzare una filiera corta, con una promozione dei prodotti nel mercato locale.

