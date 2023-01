Amatori Nuoto Savona al Trofeo Nazionale G.S. Aragno

Nello scorso fine settimana si è svolta la sedicesima edizione del Trofeo Aragno presso l’impianto Aquacenter I Delfini di Genova Pra’, in gara per l’occasione 1.500 atleti in rappresentanza di 35 società per un totale di 4.000 presenze gara; fra loro anche gli azzurri Filippo Megli e Matteo Restivo.

Ottimi risultati degli atleti amatorini che, in una tappa intermedia della stagione, hanno dimostrato buone prospettive per le prossime gare di qualificazione ai rispettivi impegni regionale e nazionali.

