‘Ambiente e progresso’ lancia il nome di Grondacci e una tavola rotonda delle forze alternative al centrodestra

Il gruppo ‘Ambiente e progresso’, rappresentato nel consiglio comunale di Porto Venere da Fabio Carassale, mette sul tavolo il nome del giurista ambientale Marco Grondacci in ottica elezioni amministrative, in programma questa primavera. “L’esperienza del gruppo consiliare, costituito nel settembre dello scorso anno, si consolida con la costituzione di un gruppo civico – politico composto da alcuni cittadini in seguito alle diverse iniziative e proposte recentemente portate avanti dal gruppo consiliare: convegno sul gas e rigassificatori, iniziativa culturale legata ad archivi, biblioteche e dialetti, mozioni ed interrogazioni su vari temi, dalle scuole alle tracce storiche presenti sul nostro territorio. Il gruppo costituitosi condivide appieno il filo conduttore intrinseco nella denominazione già in uso al gruppo consiliare: Ambiente e Progresso; Ambiente, come rotta di navigazione principale che deve vedere un’azione decisa a salvaguardia del nostro territorio in particolare per quanto riguardano le battaglie in difesa dell’Isola Palmaria e di contrasto ai progetti presentati relativi al rigassificatore di Panigaglia; Progresso, soprattutto in chiave culturale, legato alla riscoperta della storia della nostra comunità come perno dell’azione amministrativa a tutela delle nostre identità e peculiarità”, scrivono in una nota Fabio Carassale, Paola Roberta Faggioni, Vinicio Ceccarini, Giovanni Paganini, Cristina Paolini, Loredana Ricci, Elisabetta Nardini, Annunziata Puccio, Federica Pegazzano e William Domenichini.

“Il gruppo – si legge ancora – si è già riunito più volte per analizzare e valutare la situazione politica in riferimento alle prossime elezioni amministrative comunali previste per giugno prossimo ed è pronto a scendere in campo con una proposta elettorale autonoma, con un programma innovativo ed aperto ad ulteriori contributi provenienti da associazioni, partiti, movimenti e singoli cittadini che condividano le stesse nostre sensibilità e priorità. Per la prossima sfida elettorale riteniamo sia necessaria una candidatura alla carica di sindaco che guardi principalmente allo sviluppo sostenibile, quindi un candidato come, ad esempio, il giurista ambientale Marco Grondacci, che ci ha espresso ampia disponibilità e collaborazione, da sempre “sul campo” con vertenze e studi in difesa dell’ambiente, del paesaggio, della salute del nostro territorio e del più ampio comprensorio del golfo e della provincia spezzina, al quale esprimiamo profonda stima e gratitudine. Comprendendo la necessità della costituzione di un fronte comune e unitario atto a contrastare, da un lato, le politiche di svendita del patrimonio pubblico e, dall’altro, il vuoto culturale portato avanti dall’amministrazione Cozzani, auspichiamo la costituzione di una tavola rotonda paritetica fra tutte le forze presenti e alternative allo schieramento che sostiene l’attuale amministrazione, per confrontarci su linee programmatiche e verificare la condivisione di obiettivi e valori. Nel frattempo, il gruppo consiliare e il gruppo civico – politico continueranno assieme le loro azioni di proposta e di denuncia, continuando ad affrontare tematiche relative alla nostra comunità”.

L’articolo ‘Ambiente e progresso’ lancia il nome di Grondacci e una tavola rotonda delle forze alternative al centrodestra proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com