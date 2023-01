Intervento al Muzzerone questo pomeriggio per due arrampicatori in difficoltà sulla parete Sogno Infranto. Pronto l’intervento del Soccorso Alpino e speleologico della Liguria con i Vigli del fuoco. Alla fine, essendo ormai il tramonto, del recupero dei due arrampicatori, in buone condizioni, si è occupato l’elisoccorso Drago dei Vigili del fuoco. L’elicottero ha trasportato le due persone a Genova.

